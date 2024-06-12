اصابة مسعف من الهيئة الصحية ونجاة فريق العمل الرسالي بتفجير مسيرة إنقضاضية اسرائيلية في ساحة بلدة مركبا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام " باصابة مسعف من الهيئة الصحية ونجاة فريق العمل الرسالي بتفجير مسيرة إنقضاضية اسرائيلية في ساحة بلدة مركبا منذ قليل.

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