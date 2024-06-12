أشار رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، في تشييع القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله (أبو طالب) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية، إلى أنّ "شهادة أبو طالب هي شهادة مُحقّة"، موضحًا أنّ "العدو ما زال على حماقته ولم يتعلم من كل التجارب التي مضت"، مشيرًا إلى أنّ "التجربة أثبتت أنه كلما استشهد منّا قائد ازدادت المقاومة قوّة وعزمًا في الميدان".
ولفت إلى أنّه "إذا كانت رسالة العدو من شهادة أبو طالب النيل من عزيمتنا في إسناد غزة، فإنّ جوابنا القطعي والحتمي بعد هذه الدماء الزاكية أننا سنزيد من عملياتنا شدّة وبأسا وكما ونوعا"، وقال: سيرى هذا العدو من هم أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان".
وذكر صفي الدين، أنّه "إذا كان العدو يصرخ ويئن مما أصابه في شمال فلسطين فليجهز نفسه للبكاء والعويل".
كانت هذه تفاصيل خبر صفي الدين بتشييع القيادي في حزب الله طالب عبدالله: جوابنا للعدو أننا سنزيد من عملياتنا شدّة وكمًا ونوعًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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