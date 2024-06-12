نقابة الصحافة حددت عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاضحى في 16 و17 حزيران

حددت نقابة الصحافة اللبنانية، في بيان، عطلة الصحافة لمناسبة عيد الاضحى المبارك. وجاء فيه: "لمناسبة عيد الاضحى المبارك تتوقف الصحف عن العمل يومي الأحد والاثنين في 16 و17 حزيران 2024، وذلك عملا بقرار مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين واتحادات نقابات عمال الطباعة وشركات توزيع المطبوعات ونقابة مصممي الغرافيك في لبنان".

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