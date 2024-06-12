جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي قبل ظهر يوم الجمعة

أعلن الامين العام لمجلس الوزراء في كتاب، انه "سندا للمادتين 62 و64 من الدستور، وإلحاقا بكتابنا رقم 801/ م.ص. تاريخ 12/6/2024، يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الاعمال ، جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 14/6/2024 في السراي الكبير لبحث المواضيع المبينة في الجدول الموزع بموجب كتابنا المذكور أعلاه".

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