عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع رئيس لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النائب جهاد الصمد، للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية. كما بحث بري النائب وليم طوق في الاوضاع العامة وشؤوناً تشريعية.

كانت هذه تفاصيل خبر بري استقبل جهاد عبد الصمد ووليم طوق وبحث معهما في المستجدات والاوضاع العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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