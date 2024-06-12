"فورين بوليسي" عن مسؤول في فيلق القدس: حزب الله يمتلك الآن أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة

نقلت مجلّة "فورين بوليسي" عن مسؤول في فيلق القدس الإيراني، قوله إنّ "حزب الله يمتلك الآن أكثر من مليون صاروخ من أنواع مختلفة، بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة وصواريخ كاتيوشا معدّلة لزيادة الدقة، بالإضافة إلى صواريخ مضادة للدبابات".
وذكرت المجلة، أنّ "ترسانة حزب الله، كما تم الكشف عنها خلال حرب الاستنزاف الطويلة، تشمل طائرات بدون طيار انتحارية وطائرات بدون طيار أخرى مزودة بصواريخ روسية الصنع تتيح شن هجمات جوية، إلى جانب نوع من الصواريخ الإيرانية يسمى "ألماس" مزود بكاميرا. مستوحى من صاروخ "سبايك" الإسرائيلي، وهو من نوع "أطلق وانسى"، حيث يغير هذا العتاد قواعد اللعبة لأنه يجعل المقاتلين أقل عرضة للهجمات الإسرائيلية على مواقع الإطلاق".
ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وذلك تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.
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