هجوم عنيف لقوات حزب الله على المواقع العسكرية الإسرائيلية

الشارقة - اميمة ياسر - في أكبر وأوسع هجوم منذ 8 أكتوبر، نفذ حزب الله اللبناني، منذ صباح اليوم الأربعاء، 10 هجمات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية.

وقال حزب الله عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن عناصره استهدفوا الساعة 09:30 من صباح اليوم، موقع رويسة القرن في مزارع شبعا ‏اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وأشار إلى أن عناصره استهدفوا الساعة 09:30 (بالتوقيت المحلي)، موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

ولفت إلى أن عناصره استهدفوا كذلك مصنع ‌‏«بلاسان» للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش الاحتلال في ‏مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وأصابوه إصابة مباشرة.

وذكر أن عناصره قصفوا مقر قيادة الفيلق ‏الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، مشيرًا إلى قصف المقر الاحتياطي ‏للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها في «عميعاد» بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأفاد بأن عناصره استهدفوا مقر وحدة المراقبة ‏الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف ‏المدفعية. ‏

وأوضح أن عناصره استهدفوا الساعة 10:30 من قبل ظهر اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا ‏اللبنانية بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وصرح بأن عناصره استهدفوا الساعة 10:35 موقعي راميا والراهب بالقذائف المدفعية، لافتًا إلى أنهم استهدفوا ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية.‏