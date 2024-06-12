تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع عددا كبيرا من الحصص الغذائية بنصف الثمن

الشارقة - اميمة ياسر - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمعاونة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تزامناً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بقيام هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بالإعداد والتجهيز والتعبئة لعدد (400) ألف حصة غذائية وتوزيعها على المواطنين بنصف قيمة التكلفة بمختلف محافظات الجمهورية.

وعبر أسطول ضخم من وسائل النقل المختلفة تم نقل الحصص الغذائية إلى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تمهيداً للبدء فى توزيعها بالمناطق الأكثر إحتياجاً بمختلف المحافظات التى تقع بنطاق المسئولية.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بزيادة أعداد منافذ البيع الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات وطرح العديد من المنتجات والسلع الغذائية لمجابهة الممارسات الإحتكارية بالأسواق ، وافتتاح عدد من الأفرع التابعة لجهاز الخدمات العامة للقوات المسلحة " صن مول " بالمحافظات بعد تطويرها ورفع كفائتها لتقديم خدمة متميزة من لأبناء الشعب المصرى.