جيش الاحتلال يستهدف عدة قرى حدودية مع لبنان.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال استهدف عدة مناطق في القرى الحدودية جنوب لبنان منذ الصبح وحتى عصر اليوم.
ابرز المناطق في لبنان التي استهدفها الاحتلال :
- قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدات طيرحرفا، الجبين، بيت ليف، زبقين
- الطيران المسّير يستهدف المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون
- قصف مدفعي استهدف الاطراف الشرقية لبلدة العديسة
- قصف مدفعي و القاء قذائف ضوئية عند أطراف بلدة يارون ومارون الراس
- قصف مدفعي استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري
- الطيران الحربي المعادي يشنّ غارات جوية استهدفت اطراف بلدة زبقين
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الناقورة
- قصف مدفعي وفوسفوري استهدف شرقي بلدة العديسة
- قصف فوسفوري استهدف أطراف بلدة حلتا
- الطيران المسير استهدف أطراف بلدة الطيبة بصاروخ
- غارتان نفذتهما طائرة مسيرة استهدفت منطقة مفتوحة في بلدة مركبا
- درون معادية القت قنابل قرب تواجد للمسعفين في ساحة بلدة مركبا ما أدى إلى اصابة أحدهم بيده بشكل طفيف
- الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية استهدفت
بلدة ياطر