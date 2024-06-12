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جيش الاحتلال يستهدف عدة قرى حدودية مع لبنان.. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت مصادر لبنانية أن جيش الاحتلال استهدف عدة مناطق في القرى الحدودية جنوب لبنان منذ الصبح وحتى عصر اليوم.

 

ابرز المناطق في لبنان التي استهدفها الاحتلال  :

- قصف مدفعي معادي استهدف اطراف بلدات  طيرحرفا، الجبين، بيت ليف، زبقين
- الطيران المسّير يستهدف المنطقة الواقعة بين بليدا وعيترون
- قصف مدفعي استهدف الاطراف الشرقية لبلدة العديسة 
- قصف مدفعي و القاء قذائف ضوئية عند أطراف بلدة يارون ومارون الراس 
- قصف مدفعي استهدف أطراف مدينة بنت جبيل وبلدة الطيري 
- الطيران الحربي المعادي يشنّ غارات جوية استهدفت اطراف بلدة زبقين 
- قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة الناقورة 
- قصف مدفعي وفوسفوري استهدف شرقي بلدة العديسة
- قصف فوسفوري استهدف أطراف بلدة حلتا
- الطيران المسير استهدف أطراف بلدة الطيبة بصاروخ 
- غارتان نفذتهما طائرة مسيرة استهدفت منطقة مفتوحة في بلدة مركبا 
- درون معادية القت قنابل قرب تواجد للمسعفين في ساحة بلدة مركبا ما أدى إلى اصابة أحدهم بيده بشكل طفيف
- الطيران الحربي المعادي شنّ غارة جوية استهدفت 
بلدة ياطر

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