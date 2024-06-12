بمشاركة المحافظ.. قنصل فرنسا وطلاب المدارس ينظفون شواطئ الإسكندرية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمدعامر:

شارك دبلوماسيون وتنفيذيون بمحافظةالإسكندرية، اليوم الأربعاء في حملة تنظيف شاطئ "سيد درويش "بمنطقة الأنفوشي، والتي شارك فيها طلاب المدارس الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية والطلاب من شباب المعهد الفرنسي، ضمن جدول الاحتفالات بيوم أوروبا للحفاظ على البيئة بالتعاون مع المحافظة والإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، جاكلين عازر نائب المحافظ، الدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، الدكتور زياد الصياد باحث بجامعة الإسكندرية، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشؤون التغيرات المناخية، المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك.

وتأتي الفعالية تزامنا مع الاحتفالات باليوم العالمي للبيئة تنفيذًا لمشروع "الاقتصاد الدائري.. من الشاطئ إلى المختبر" لتنظيف الشواطئ وإعادة التدوير، الذي أطلقته القنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي ويشارك في تمويله الإتحاد الأوروبي في مصر وبدعم كلا من محافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية.

وأوضحت "لينا بلان" قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، أن تنظيم الفعالية يدل على اهتمام الدولة المصرية بالبيئة ووضعها ضمن أولوياتها.

وأشارت إلى وجود تنسيق كبير بين القنصلية الفرنسية ووزارة البيئة المصرية ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة، لافتة إلى أن تنظيم هذه الفاعلية يؤكد على إدراك الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة.

ومن جانبه وجه محافظ الإسكندرية، الشكر للقنصلية الفرنسية والمعهد الفرنسي على المبادرة التي تهدف إلى التصدي لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.

وأعرب الشريف، عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس الإسكندرية في تنظيف الشاطئ ،مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تزرع روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية في نفوس أبنائنا.

ودعا المحافظ جميع أهالي الإسكندرية وزوارها للحفاظ على نظافة الشواطئ وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها وخاصة المخلفات البلاستيكية منها.

وتفقد الشريف الرامب المخصص لذوي الهمم و دورات المياه والتجهيزات النهائية لاستقبال ذوي الهمم على الشاطئ.