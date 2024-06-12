وصول سفن حربية تابعة للأسطول الشمالي الروسي إلى الميناء الرئيسي لكوبا

وصلت السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي إلى الميناء الرئيسي لكوبا والتي تضم الغواصة النووية قازان والفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وكان قد صرح القائد العام للبحرية الروسية ألكسندر مويسيف لوكالة "ريا نوفوستي"، أنّ هذه الرحلة إلى كوبا هي جزء من مهام رحلة طويلة المسافة، ويتم تنفيذها في إطار التعاون الدولي بين البلدين.

وكانت قد أشارت وزارة الخارجية الكوبية، تعليقًا على رحلة السفن الروسية، إلى أنها" تتوافق مع العلاقات الودية بين هافانا وموسكو وتتوافق بشكل صارم مع القواعد الدولية".

وأكدت الوزارة أن "أيا من السفن لا تحمل أسلحة نووية وأن وجودها لا يشكل تهديدا للمنطقة".