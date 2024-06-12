ذكر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، "أننا ناقشنا الرد الذي تسلمناه من حماس والفصائل الأخرى بشأن مقترح الصفقة"، حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وقال "ملتزمون في قطر بجسر الهوة والتقريب بين الفرقاء للتوصل إلى وقف للحرب"، مضيفًا "نوجّه رسالة للجميع بأن كل يوم نخسره هو خسارة في الأرواح والأبرياء".
وأشار محمجد بن عبدالرحمن، إلى "أننا نرحب وندعم قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف إطلاق النار في غزة"، لافتًا إلى "أننا نعول على الدور الأميركي وكافة الشركاء للضغط على الجهات لوقف الحرب في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر التقى بلينكن: ناقشنا رد حماس على المقترح والدوحة ملتزمة بالتقريب بين الفرقاء لوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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