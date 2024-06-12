"النشرة": إصابة في غارة إسرائيلية على منزل في ياطر وقصف مدفعي على أطراف حلتا وكفرشوبا

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن سقوط إصابة نُقلت إلى المستشفى في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة ياطر في جنوب لبنان.

هذا، وتعرضت مزرعة حلتا وأطراف كفرشوبا في منطقة العرقوب في قضاء حاصبيا لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الفوسفورية والقنابل المضيئة بهدف إشعال الحرائق، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في حاصبيا.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، في حين يكثف حزب الله من عملياته العسكرية بالصواريخ والمسيّرات ضد مواقع وقوات الجيش الإسرائيلي عند الحدود والمستوطنات الإسرائيلية في الشمال، وذلك تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.