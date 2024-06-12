الخطيب اعتذر عن تقبل التهاني بعيد الأضحى نظرًا للظروف الصعبة ومواساة لأهل لبنان وفلسطين

يؤدي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب صلاة عيد الاضحى ويلقى خطبة العيد عند الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين المقبل الموافق 17 حزيران الحالي، في مسجد الإمام الصادق(ع) في مستديرة شاتيلا، سائلًا الله أن "يعيد هذا العيد على المسلمين واللبنانيين بالخير والسلام والاستقرار، وعلى الامة بالعزة والكرامة، وان ينصر اهلنا في لبنان وفلسطين ويتقبل من حجاج بيت الله الحرام اعمالهم ويعيدهم الى اوطانهم سالمين غانمين".
وفي هذا السياق، اعتذر الخطيب عن تقبل التهاني بالعيد نظرًا للظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة ومواساة لأهل في لبنان وفلسطين.
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