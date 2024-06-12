علامة: لجنة الشؤون الخارجية بدأت بلقاءات مع سفراء وبعثات دبلوماسية لوضعهم بصورة ما يحصل في الجنوب

أشار النائب فادي علامة، بعد جلسة لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين، الى أن "اللجنة بدأت اليوم سلسلة لقاءات مع السفراء أصدقاء لبنان والبعثات الدبلوماسية في لبنان من أجل وضعهم بصورة ما يحصل في جنوب لبنان واَثار الحرب الاسرائيلية على المواطنين هناك من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والزراعية والبيئية".

ولفت علامة، الى أنه "تم تحضير تقارير علمية من مجلس الجنوب ومجلس البحوث العلمية وجرى تقديمها للسفراء الذين حضروا اليوم الى المجلس وهم سفراء البرازيل الأرجنتين كولومبيا فنزويللا وتشيلي ومجموعة من ٨ دول حضروا وأخذوا فكرة واضحة عن الاعتداءات الحاصلة على الجنوب وهي حتى اليوم 5069 اعتداء حتى 5 حزيران وهذه النسبة في تزايد ملحوظ".

وأوضح أن "التقارير أشارت الى أن عدد النازحين بحسب الأحصاءات ايضاً حتى 5 حزيران 28 875 ألف نازح 98% منهم باتوا خارج مناطق الجنوب أي في بيروت وضواحيها أي بمعدل 22876 عائلة الذين نزحوا من المناطق التي تتعرض للقصف الاسرائيلي".

وذكر أننا "لمسنا نوع من التقدير من السلك الدبلوماسي ومن البعثات التي حضرت اليوم من اميركا اللاتينية واميركا الوسطى وهذه ستكون من ضمن سلسلة لقاءات. والاسبوع القادم سنلتقي مع سفراء دول اَسيا وأستراليا وتستكمل مع أوروبا واميركا وانكلترا والدول العربية تباعاً".

وأشار علامة، الى أن "التقارير التي قدمت اليوم يتم تحديثها دائماً وفي كل لقاء ستكون هناك أرقام جديدة لنشارك بها البعثات الدبلوماسية وما يتعرض له جنوب لبنان. وللأسف أن الاعلام في الخارج يركز على اعداد المستوطنين الذين هم 60 أو70 بيننا نحن لدينا فوق 87 ألف نازح لبناني. وعلى المجتمع الدولي أن يعرف أهمية هذا الموضوع".