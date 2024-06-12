قصعة رئيسًا لجمعية تراخيص الامتياز

التأمت الهيئة العامة للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز) في مبنى غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، من أجل انتخاب هيئة ادارية جديدة، بعد انتهاء ولاية الهيئة الحالية، في حضور حشد من اعضاء الجمعية.

وافتتح رئيس الجمعية يحيى قصعة الجلسة وقدّم تقريراً عن نشاطات الجمعية والانجازات التي حقّقتها، وحققها كلّ فرد من أعضائها على صعيد توسعة أعمالهم في لبنان وفي الخارج، وتأمين فرص عمل جديدة للشباب اللبناني، وحمل علامات تجارية لبنانية مشهورة الى أسواق خارجية جديدة. واعتبر أنّ هذه "الأفعال ليست سهلة أو قليلة في ظلّ اقتصاد ووضع سياسي مشرذم".

وقال: "رغم ذلك تمكّنتم من تسجيل علامات فارقة مضيئة في فضاء العلامات التجارية العالمية. الفرانشايز عابر للقطاعات، وأثبتم نجاحكم في اصعب الظروف".

وهنّأ قصعة المستثمرين الخليجيّين واللبنانيّين الذين وفدوا الى عالم الامتيازات، واستثمروا في هذا القطاع، شارحاً ذلك بأنّه يبرز ايمان رجال وسيدات الاعمال العرب والخليجيّين والأجانب بالقطاع الخاص اللبناني وعلاماته التجارية المميزة.

وقد فاز المرشّحون الـ 12 في عضوية مجلس الادارة، وهم: يحيى قصعة، أنطوني معلوف، كريم مكناس، ألين كماكيان، وائل سنو، مالك بركات، داني بطرس، رنيم حلاّب، ندى عاد، حسين بطل، داليا كلش الحسيني ، وضومط زغيب.

وانتخب الأعضاء مجدداً قصعة رئيساً للجمعية، وانطوني معلوف نائباً للرئيس، كريم مكناس أميناً عاماً، وداليا كلش الحسيني أمينةً للصندوق.

تجدر الإشارة الى أن مجلس الادارة الجديد يمثّل قطاعات حديثة وجديدة، وبات يضمّ: الكيماويات، المجوهرات، الأزياء، التأمين، المطاعم على إختلاف تخصصاتها، المفروشات، والطباعة، وغيرها.