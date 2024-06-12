أشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، الى أن "الاجتماع مع اللقاء الديمقراطي كان ايجابياً جدّاً وأكدنا ضرورة عقد لقاءات دورية خصوصاً أننا متفقون على التوافق كسبيل وحيد لحلحلة الملف الرئاسي".

كانت هذه تفاصيل خبر غسان عطالله: الاجتماع مع اللقاء الديمقراطي كان ايجابياً ومتفقون على التوافق كسبيل لحلحلة الملف الرئاسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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