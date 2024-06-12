بو عاصي: ما يقوم به بري هو قتل المؤسسات الدستورية

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، في تعليق على ملف الاستحقاق الرئاسي، إلى أنّه "لا يُمكن أن نذهب إلى جلسة انتخاب إلّا وفيها مفاجأة، لأنّ هذا الأمر بصلب الديمقراطية وألّا يُعرف من سيكون الرئيس، وما يقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه برّي هو قتل المؤسسات الدستورية".
ولفت، في حديث مع قناة الـ"إم تي في"، إلى أنّ "علاقة القوات مع برّي للحفاظ على عمل المؤسسات شيء والتنازل عن المبادئ والدستور شيء آخر تمامًا"، معتبرًا أنّ "من يعطّل اليوم يعطّل لأسباب استراتيجية".
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