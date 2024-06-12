السلطات الأوكرانية: أسقطنا 24 طائرة روسية بدون طيار وعدة صواريخ فوق العاصمة كييف

اعلنت السلطات الأوكرانية، أن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 24 طائرة روسية بدون طيار وعدة صواريخ خلال الليل، استهدف بعضها العاصمة كييف".

وأوضحت الدفاع الجوي، بحيب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، أنه "أسقط 24 طائرة مسيرة وخمسة صواريخ من أصل ستة أطلقتها روسيا".

وذكرت إدارة كييف أن "الصواريخ وصلت إلى كييف من الجنوب على عدة موجات، فيما اقتربت طائرات مسيرة من العاصمة في وقت واحد تقريبا".

بدوره، أشاد الرئيس الأاوكراني فولوديمير زيلينسكي بالعملية، لافتاً الى أن "مثل هذه النتيجة في حماية الأرواح يمكن أن تكون إنجازنا اليومي إذا كان لدينا ما يكفي من الأدوات لصد الهجمات الإرهابية".

وأعرب زيلينسكي عن امتنانه للحلفاء الذين "يعملون معنا لتعزيز قدرتنا على الصمود في هذه المعركة اليومية من أجل الحياة".

وعززت أوكرانيا منذ بداية الحرب دفاعاتها الجوية فوق العاصمة حيث لا تحدث الهجمات عادة أضرارا تذكر.