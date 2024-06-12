"سرايا القدس": استهدفنا جنودا للعدو بعبوة أرضية مجهزة مسبقا شرق حي الزيتون بغزة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "استهدفنا جنودا للعدو بعبوة أرضية مجهزة مسبقا بالقرب من مسجد سعد شرق حي الزيتون بمدينة غزة".
وأمس، أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" في بيان مشترك، عن جاهزية الوفد الفلسطيني "للتعامل الإيجابي" للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة.
وذكرت الحركتان إنهما قدمتا ردهما على مقترح وقف إطلاق النار في غزة للوسطاء المصريين والقطريين.
هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.
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