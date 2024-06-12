أطباء بلا حدود: لم يعد بإمكاننا قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات فهذه مجرد دعاية

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود، أنه "لم يعد بإمكاننا قبول القول إن إسرائيل تتخذ جميع الاحتياطات فهذه مجرد دعاية"، لافتةً الى أن "أكثر من 800 قتيل ونحو 2400 جريح بقصف مكثف وهجمات برية للقوات الإسرائيلية بغزة منذ مطلع حزيران".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و 100 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وذكرت الوزارة، أن "عدداً من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم"، كاشفةً عن "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37202 شهيد و 84932 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".
وتُواصل إسرائيلي عدوانها المُكثّف على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفةً آلاف الضحايا والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.
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