الداخلية الكويتية: ارتفاع حصيلة حريق المنقف إلى 49 قتيلاً

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أن "حصيلة حريق اندلع في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة المنقف المكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، ارتفعت إلى 49 قتيلاً".

وصباح اليوم، اعلنت وزارة الإعلام الكويتية، أن "أكثر من 30 حالة وفاة وعشرات الإصابات وقعت جراء حريق بمنطقة المنقف في محافظة الأحمدي".

بدوره، أوضح مدير الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية عيد العويهان، للتلفزيون الرسمي، أن "المبنى الذي اشتعلت فيه ألسنة النار، يستخدم لسكن العمال".

كما أضاف أن "فرق الإطفاء تتحقق من كافة أجزاء المبنى"، لافتاً الى أن "بعض المتوفين ما زالوا في موقع الحريق"، مؤكدا أن "أغلب الوفيات سجلت بسبب الاختناق".

وأفاد مدير عام البلدية سعود الدبوس بإيقاف "نائب المدير العام لشؤون محافظة حولي والأحمدي ومدير فرع بلدية الأحمدي بالتكليف ومدير إدارة التدقيق والمتابعة والهندسية ورئيس قسم إزالة المخالفات بالأحمدي عن العمل".