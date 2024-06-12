شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب المؤتمر: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة رائدة في تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

هنأ اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، استاذ العلوم السياسية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها لافتا إلى أنها كيان رائد جسد بفخر وإخلاص تطلعات شباب مصر الطموح وعزيز دور الشباب في صنع القرار نحو بناء مستقبل مشرق لوطننا العزيز.

وقال، "إن نجاح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في العمل السياسي والتشريعي والتنموي هو مصدر فخر لنا جميعا، ويعكس بوضوح قدرة الشباب المصري على التغيير والإصلاح والمساهمة الفعالة في بناء مصر الحديثة، حيث استطاعوا تقديم مساهمات فعالة في العمل السياسي والتشريعي".

وأضاف: "خلال ست سنوات فقط أصبحت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين كيانا يفرض نفسه بقوة لقدرتها علي تخريج الكوادر الوطنية المؤهله لخدمة البلاد فى السلطتين التشريعية والتنفيذية وحققت نجاحات في كافة المجالات التنفيذية و التشريعية و هو أكبر دليل على قدرة الشباب المصري في التغيير والإصلاح والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أفضل لمصر، وهو ما يعكس بوضوح الدور الكبير الذي يلعبه شبابها في تشكيل السياسات والتأثير في القرارات الوطنية ونحن نثمن هذا النهج المبتكر و ندعمه بقوة، ونؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل ومحرك التقدم".

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بثت الأمل في تمكين حقيقي للشباب وكسر حالة الهدوء السياسي من خلال تحفيز الشباب للدخول في العمل العام والسياسي، ونجحت فى أن تكون اول منصة حوارية تجمع شباب مصر بالإضافة إلى نجاحها في تأهيل وإعداد وتخريج كوادر شبابية سياسية جادة أمدت البرلمان بغرفتيه نواب وشيوخ بشباب يؤدون أداءً مشرفا كما أمدت السلطة التنفيذية بكوادر مسؤولة على أعلى مستوى، ونؤكد على دعمنا الكامل لهذه التجربة الرائدة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، والعمل سوياً من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة.