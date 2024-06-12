توقيع اتفاقية تأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في دول المتوسط بين وزارة الزراعة والمعهد المتوسطي في مونبيلييه

وقع معالي وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن اتفاقية تأسيس مقر المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا في دول المتوسط في مونبيلية انفاذا لقرار مجلس الوزراء، التي تعتبر كوسيلة لتنمية القدرات العلمية للعاملين في القطاع تحضيراً للبدء بتنفيذ استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2030 التي عقد الحاج حسن اليوم اجتماعاً مع الهيئات والدول المانحة و المنظمة الدولية من أجل البدء بالعمل عليها، وفي إطار تطوير العلاقات بين وزارة الزراعة مع منظمة سيام مونبوليه بالإضافة إلى التعاون في مجال الإرشاد والجودة والري والممارسات الزراعية الجيدة من أجل زيادة الانتاجية والنوعية.

وجرى التوقيع بين معالي وزير الزراعة ومدير المعهد بحضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ميغرو وممثلة لبنان في المركز الدولي السيدة وفاء الضيقة حمزة كنائبة لرئيس المعهد، وكبار موظفي الوزارة.

وخلال كلمته، اعتبر الحاج حسن إن "توقيع اتفاق اقامة مقر لمعهد سيام مونبلييه في بيروت هو تأكيد على الشراكة بين لبنان وفرنسا وهو تأكيد ايضا على استعادة الثقة بالتعاون مع القطاع العام للخروج من الأزمة الاقتصادية في لبنان".

ودعا وزير الزراعة الى "توسيع التعاون ليشمل مشروع الاستزراع السمكي واستكمال المشاريع التي بدأتها الوزارة"، مشدداً على "تعزيز الشراكة مع فرنسا لما فيه مصلحة مشتركة بين البلدين".