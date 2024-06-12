بيضون والحشيمي التقبا ميقاتي وتابعا سير مشروع مرسوم بدل الإنتاجية لمتعاقدي اللبنانية

أشار عضوا لجنة التربية النيابية النائبان اشرف بيضون وبلال الحشيمي، في بيان، أنهما "التقيا اليوم، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لمواكبة سير مشروع مرسوم بدل الإنتاجية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، بعد توقيعه من وزير التربية عباس الحلبي مشكورا على مساعيه الحثيثة في الإسراع بإنجاز هذا الحق للمتعاقدين".
ولفت بيضون والحشيمي، الى أنه "بناء على توجيهات دولة الرئيس، جرى متابعة سير المرسوم مع الأمين العام لمجلس الوزراء لإنجاز الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة بالسرعة الممكنة لمنع التأخير في صدور المرسوم وإزالة العقبات التي تحول دون صدوره. وعليه، وقع اليوم المرسوم من معالي وزير المالية قبل أن يوقعه مشكورا دولة رئيس مجلس الوزراء ويأخذ مجراه القانوني السليم".
وباركا "للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية بدل الإنتاجية، وإن كانت متأخرة، وللأساتذة عموما لناحية إدراج بند الاستفادة من بدل الإنتاجية في فصل الصيف على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
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