معاريف: عملية اغتيال "ابو طالب" هي الأكثر دراماتيكية ورد حزب الله قوي وسيستمر في الساعات المقبلة

اشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية الى ان الحدث الذي قد يقلب الطاولة في الشمال هو عملية اغتيال القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله "أبو طالب"، ولفت الى ان عملية الاغتيال هي الأكثر دراماتيكية، منذ بداية الحرب.

ولفتت الى ان رد حزب الله قوي وسيستمر في الساعات المقبلة.