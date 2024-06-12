اشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية الى ان الحدث الذي قد يقلب الطاولة في الشمال هو عملية اغتيال القيادي في حزب الله طالب سامي عبدالله "أبو طالب"، ولفت الى ان عملية الاغتيال هي الأكثر دراماتيكية، منذ بداية الحرب.
ولفتت الى ان رد حزب الله قوي وسيستمر في الساعات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر معاريف: عملية اغتيال "ابو طالب" هي الأكثر دراماتيكية ورد حزب الله قوي وسيستمر في الساعات المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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