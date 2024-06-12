هاغوب بقرادونيان التقى وفدا من الاشتراكي برئاسة تيمور جنبلاط وبحث معه بالملف الرئاسي

استقبل الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان بحضور النائب هاغوب ترزيان, وفد من كتلة اللقاء الديمقراطي، برئاسة رئيس الحزب الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط وحضور كل من النائب وائل بو فاعور والنائب هادي أبو الحسن والأستاذ ظافر ناصر والأستاذ حسام حرب.

واكّد النائب هادي أبو الحسن بعد اللقاء، أنّ الحلّ في الملف الرئاسي يتطلّب النيّة والإرادة ونضوج الظرف، وأضاف "علينا بذل الجهود لتحفيز الأطراف السياسية لملاقاة الظرف الإقليمي والدولي المناسب". كما شدّد أبو الحسن أنّ الإشتراكي يتلاقى مع حزب الطاشناق بفكرة الحوار والتلاقي.

بدوره، أكّد النائب هاغوب بقرادونيان أنّ لبنان لا يمكنه الإتّكال على الخارج، مشدّدًا أنّ حزب الطاشناق من دعاة الحوار من أي شكل من الأشكال فالأهم هو أن تكون الأطراف السياسية مستعدّة للتوصّل إلى حلّ. وختم بقرادونيان بالقول "مصلحة لبنان فوق كل مصلحة أخرى."