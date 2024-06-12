شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 86 شخصًا جراء غرق قارب في نهر بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 86 شخصًا من بينهم 21 طفلًا مصرعهم نتيجة غرق قارب في نهر كوا أحد روافد نهر الكونغو في منطقة ماي-ندومبي غربي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت مصادر حكومية كونغولية اليوم، أن الحادث وقع بالقرب من قرية لديبا وكان القارب مبحرًا صوب كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بلدة موشي. ضحايا الغرق وأفادت المصادر أنه جرى إنقاذ 185 شخصاً حتى الآن محذرة من احتمال ارتفاع عدد الضحايا في وقت لا يزال فيه عدد الركاب على متن القارب مجهولًا.

من ناحية أخرى، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى حادثة غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 49، فيما لا يزال 140 آخرين في عداد المفقودين.