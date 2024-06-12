اليونان تغلق معلماً شهيراً بسبب موجة الحر الشديد

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الثقافة في اليونان إغلاق «الأكروبوليس» الموقع الأكثر زيارة في العاصمة أثينا، أمام الجمهور اليوم خلال الساعات الأكثر حرارة بسبب موجة الحر المستعرة في البلاد إلى جانب المدارس في مناطق بوسط وجنوب البلاد بسبب التوقعات بارتفاعات شديدة في درجة الحرارة تصل إلى 43 درجة مئوية.

وأعلنت السلطات اليونانية في هذا الإطار توفير 7 مناطق عامة مكيفة الهواء لتوفير الحماية للمواطنين من ارتفاع الحرارة، بالإضافة إلى استخدام طائرات مسيرة مزودة بكاميرات حرارية في العاصمة أثينا، للمساعدة في تنسيق استجابة السلطات الصحية.