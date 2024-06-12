بلينكن: الجميع وافقوا على مقترح بايدن بينما لم توافق حماس بعد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الرد الذي قدمته حركة حماس أمس للوسطاء لم يكن بمثابة الموافقة التي كانت تترقبها واشنطن حيث لم تقل نعم.

وأوضح بلينكن في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن هناك فجوات في مواقف الطرفين يمكن جسرها لكن ذلك لا يعني أنه سيتم جسرها فعلا،زاعما أنه كان بالإمكان التوصل لوقف لإطلاق النار قبل 12 يوما لكن ذلك لم يحدث لأن حماس لم ترد بنعم.

وادّعى بلينكن أن الجميع وافقوا على مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن بينما لم توافق حماس بعد، مشيرا إلى أن مقترح الصفقة الذي قدمه بايدن هو نفسه الذي قبلته حماس ذاتها يوم 6 من مايو.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه حان الوقت لوقف كل هذا الجدال والتقدم للأمام ثم الرجوع إلى الخلف لبدء وقف إطلاق النار، مدّعيا أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد له موافقة إسرائيل على مقترح الصفقة المعروض.

وشدد بلينكن على أن مقترح الصفقة الحالي هو الوسيلة الأسرع والأكثر فاعلية للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، لافتا إلى أن مقترح الصفقة يؤدي لإنهاء الحرب ويفتح الباب أمام احتمالات عديدة بشأن الهدف الذي تسعى واشنطن لتحقيقه.