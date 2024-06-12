البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدا.

وأكد سوليفان على أنه يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لردع أي عدوان مستقبلا، مشددا على أن أمن أوكرانيا مهم وحاسم لأمن أوروبا والولايات المتحدة.

وأشار سوليفان إلى أن الإدارة الأمريكية تريد التعهد لأوكرانيا بأنها ستكون قادرة على ردع أي اعتداء روسي في المستقبل، موضحا ان واشنطن فرضت 300 عقوبة جديدة على كيانات وشخصيات روسية والبنية التحتية المالية الروسية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت فرض عقوبات على أكثر من 300 كيان روسي، سعيا لإعاقة المجهود الحربي.

فيما قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتعهد بالرد على العقوبات الأمريكية "المعادية".

ومنذ بدأت روسيا الحرب الجارية في أوكرانيا في فبراير عام 2023، تسعى الولايات المتحدة إلى تقويض قدرة موسكو على مواصلة العمليات العسكرية من خلال فرض عقوبات على بعض قادتها السياسيين والعسكريين.

وفي خطوة أنذرت بزيادة تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية من جهة وروسيا من جهة أخرى، جمّد الاتحاد الأوروبي الأصول والأموال الروسية، للاستفادة من عوائدها في دعم الجيش الأوكراني عسكريا.