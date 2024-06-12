واشنطن تفرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان على صلة بروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان لهم صلة بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبينهم شركات صينية.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم من انضمام الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى رؤساء ورؤساء وزراء دول مجموعة السبع في قمة مدينة باري الإيطالية، والتي من المتوقع أن تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول أعمالها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العقوبات تضرب "مختلف القطاعات الأساسية للمجهود الحربي الروسي"، بما في ذلك إنتاج الطاقة والمعادن والتعدين.

وجرى تخصيص الصين بالذكر بسبب دعمها لموسكو .

وجاء في بيان بلينكن أن "الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء حجم واتساع حجم الصادرات الصينية التي تقدم إلى القاعدة الصناعية العسكرية الروسية".

وأضاف أنه من أجل هذا الغرض، تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الصينية التي تقدم السلع التي "تسد الفجوات الحرجة في دورة الإنتاج الدفاعي الروسي".