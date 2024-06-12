شكرا لقرائتكم خبر عن الشعب الجمهورى: التنسيقية ساهمت بفاعلية فى بناء القيادات السياسية الشابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب الشعب الجمهورى بخالص التهنئة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الموقرة بمناسبة ذكرى التأسيس السادسة، مضيفا أنه خلال هذه السنوات كان للكيان الموقر بصمة جلية فى الحياة السياسية كمنصة حوارية وتشاركية بين الشباب من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية مكنت من تبادلهم الرؤى والأفكار على أرضية صلبة.

وأضاف حزب الشعب الجمهورى أن التنسيقية ساهمت بفاعلية فى بناء القيادات السياسية الشابة وإتاحة الفرصة لهذه القيادات المؤهلة لتحمل المسئولية سواء على المستوى التنفيذى أو المستوى التشريعى، متابعا :"كما كانت المشاركات الفاعلة لعناصر التنسيقية من اعضاء حزب الشعب الجمهورى فى كافة الفعاليات والمناسبات والاستحقاقات الوطنية تتسم بالتميز والثراء".



وأكد حزب الشعب الجمهورى على استمرار التعاون المثمر والبناء بين الحزب والكيان الموقر، متطلعين إلى المزيد من التقدم والتطور والبناء.