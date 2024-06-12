شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خرج التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للنور؟.. اعرف كل التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى 2022 عاما للمجتمع المدنى، وفى يوم 28 من فبراير عام 2022 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان أول لقاء للأطراف الفاعلين فى المجتمع المدنى المصرى فى غرفة العمليات المركزية للمشروع القومى حياة كريمة لبحث سبل التعاون بين أطراف المجتمع المدنى المصرى، والذى نتج عنه كيان "التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي".

ويتكون التحالف الوطنى من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذى يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصرى، جامعة القاهرة).

ويتواجد التحالف الوطنى فى 27 محافظة بما فى ذلك كل المناطق الحدودية والنائية.

كما يصل التحالف إلى جميع مستويات التنظيم الإدارى، من خلال أكثر من 325 مقرا وفرعا مملوكة لمؤسساته، أكثر من 1200 مدرسة مجتمعية فى 11 محافظة، 5688 نقطة تخزين على مستوى الجمهورية من خلال الجمعيات القاعدية، و30 ألف جمعية قاعدية (قامت بتقنين أوضاعها).

‑ ضم التحالف 18600 موظف وعامل داخل مؤسسات التحالف الوطنى من كل التخصصات والمجالات، فضلا عن 251 ألف متطوع شاركوا فى أنشطة التحالف الوطنى فى عام 2022.

‑ تم إطلاق أكبر منصة لضم كل شباب التطوع فى مصر تحت اسم الفريق الوطنى للتطوع، وتم بدء برنامج تدريبى لبناء قدراتهم فى 18 يناير 2023.

سعى التحالف لضم أعضاء جدد فى جميع المجالات والتخصصات وتوسيع دائرة المشاركة دليل دامغ على أن هذه التجربة تجربة وطنية وتريد تجميع الجهود التطوعية والأهلية تحت مظلة واحدة من أجل تعظيم الأثر.