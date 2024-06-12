نائب رئيس حزب المؤتمر: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصلت إلى النضج الكامل

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وصلت إلى النضج الكامل، وتشهد منذ العام الأول حراك شبابي افتقدته الدولة لفترة طويلة من الزمان، بأن يكون هناك مدرسة لإعداد كوادر سياسية وتنفيذية في آن واحد من آراء مختلفة واتجاهات فكرية مختلفة، لمصلحة الوطن.

أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي يقدمه دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أفرزت 51 نائبًا في مجلسي الشيوخ والنواب، ويتضح تميز الأداء، بسبب إعدادهم وتأهيلهم في هذه المدرسة السياسية الموجودة.

وتابع: "هناك 6 نواب محافظين تابعين للتنسيقية، ونعد من يكون منهم وزراء، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لها ممثلين في 26 حزبًا، وهؤلاء يمثلوا حالة إثراء للأحزاب ويعملون تقوية شبابها، ويساهموا في مساعدة الأحزاب لتأهيل شبابها لتولي مناصب مهمة".