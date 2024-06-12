البيت الأبيض: بايدن وزيلينسكي سيوقعان اتفاقا أمنيا خلال قمة مجموعة السبع

أعلن البيت الابيض أن "الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوقعان اتفاقا أمنيا ثنائيا خلال قمة مجموعة السبع المقررة الخميس في إيطاليا".

وكان قد أعلن البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أنه "سيتم خلال قمة مجموعة السبع التي ستُعقد هذا الأسبوع في إيطاليا الإعلان عن خطوات لمساعدة أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمّدة وعن فرض عقوبات جديدة وقيود على الصادرات لروسيا".

ويأمل قادة المجموعة بالتوصل لاتفاق بشأن استخدام أرباح الفوائد على أصول مجمّدة للمصرف المركزي الروسي بقيمة 300 مليار يورو (325 مليار دولار) لمساعدة كييف، والآلية لذلك هي استخدام الأرباح ضمانة لقرض تصل قيمته إلى 50 مليار دولار.

وتنطلق، غداً الخميس، أعمال قمة مجموعة السبع بإيطاليا، بمشاركة قادة عديدين، لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الحرب الدائرة في كل من غزة وأوكرانيا.