مديرة التعليم المهني والتقني وقعت قرار اعتماد برنامج VTE-TRA الخاص بمصلحة التأهيل المهني

وقعت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري القرار رقم 283/ 2024، تاريخ 12/06/2024، باعتماد برنامج VTE-TRA الخاص بمصلحة التأهيل المهني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وذلك ضمن خطتها لتنظيم ومكننة كافة البيانات المدرسية المختلفة المتعلقة بالمعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب الخاصة المرخص لها وفقا للأصول والتي تسدي التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية اعتبارا من تاريخ 01/07/2024.

واطلعت بري، في لقاء مع فريق عملها، على البرنامج، وشكرت "كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الذي انجز بوقت قياسي ومن دون أي تكاليف مادية".