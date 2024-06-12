دورية لامن الدولة في زحلة اوقفت سوريا في شتورا يدير عمليات تهريب اشخاص وادوية وبضائع

دهمت دورية تابعة لمكتب أمن الدولة في زحلة مقهى في شتورا وأوقفت السوري إ.ح، عملا بإشارة النائب العام الإستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات. والموقوف هو الرأس المدبر لتهريب الأشخاص والأدوية والبضائع بشتى أنواعها في البقاع الأوسط بطرق غير شرعية ويدير عمليات التهريب عبر جميع المعابر، بالتنسيق مع عصابات داخل الأراضي السورية وعصابات تهريب داخل لبنان.

وقد إعترف بما نسب إليه، والعمل جاري على توقيف باقي الأشخاص المتورّطين معه بالتّنسيق مع القضاء المختصّ.