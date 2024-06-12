أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، موقع حدب يارين بصواريخ بركان واصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مرابض مدفعية إسرائيلية في خربة ماعر وموقع حدب يارين رداً على الاغتيال في جويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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