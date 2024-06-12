"حزب الله": استهدفنا مرابض مدفعية إسرائيلية في ‏خربة ماعر وموقع حدب يارين رداً على الاغتيال ‌‌في جويا

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على ‏الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة‎ ‌‏05:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في ‏خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أن "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏05:05 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، موقع حدب يارين بصواريخ بركان واصابوه إصابة مباشرة". ‏