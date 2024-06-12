اللواء عثمان التقى أحمد الحريري وتداولا بآخر المستجدات الأمنيّة في البلاد والبقاع خصوصاً

التقى المدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، أمين عام تيّار المستقبل أحمد الحريري يرافقه مستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج ومنسّق عام تيار المستقبل في البقاع سعيد ياسين، الذين قدّموا له التهنئة بمناسبة العيد ١٦٣ لقوى الأمن الداخلي، مشيدين بـ"دور المؤسسة في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة".

وتم التداول مع اللواء عثمان والوفد على آخر المستجدات الأمنيّة في البلاد والبقاع خصوصاً.