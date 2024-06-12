ولي العهد يستقبل الرئيس الأوكراني في جدة

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة اليوم، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. وهذه الزيارة ليست الأولى للرئيس الأوكراني إذ سبقها في فبراير الماضي زيارة رسمية له أيضاً، حينها أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدى استقباله فلاديمير زيلينسكي، حرص المملكة ودعمها لحل الأزمة الأوكرانية، كما شدد ولي العهد على مواصلة الجهود للإسهام بتخفيف الآثار الإنسانية للأزمة الأوكرانية، ومن جهته أعرب زيلينسكي عن شكره وتقديره لجهود السعودية بشأن أوكرانيا.



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