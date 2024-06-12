شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة الاستثمار العام بخطة 24/25.. والإلزام بدراسات جدوى للمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، مواصله خطة العام المالي الجديد 2024/2025 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تطوير ورفع كفاءة الاستثمار العام من خلال اتباع عدة آليات لتخصيص الموارد بين الاستخدامات المختلفة أو متابعة تنفيذها وتقويم مستويات الأداء.



وتشير لجنة الخطة إلي الاليات المطبقة ففى المرحلة التخطيطية للاستثمارات العامة، وفي مقدمتها رفع كفاءة المنظومة المتكاملة لعملية التخطيط والمتابعة، وإلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات جدوى فنية واقتصادية للمشروعات لتحليل العائد والتكلفة، والتأكد من توفر مقومات نجاح المشروع في تحقيق مستهدفاته.

وتؤكد اللجنة البرلمانية استمرار الحكومة في ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة المتكاملة لتحديد مستهدفات كمية للبرامج المختلفة، فضلا عن استمرار ربط جميع مشروعات الخطة بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في الملاحظات التي وردت بالتقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.