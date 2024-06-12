"حزب الله": استهدفنا مواقع حانيتا وجل العلام وبركة ريشا بقذائف المدفعية وصواريخ بركان

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏05:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، موقع حانيتا بقذائف المدفعية ‏واصابوه إصابة مباشرة".‏

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:35)‌‎ ‎من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع جل العلام وموقع بركة ريشا بقذائف المدفعية وصواريخ بركان وذلك في إطار الرد على الاغتيال ‌‌‌‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".