"حزب الله": استهدفنا مواقع حانيتا وجل العلام وبركة ريشا بقذائف المدفعية وصواريخ بركان

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024، موقع حانيتا بقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة".
كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (05:35) من بعد ظهر يوم الأربعاء 12-6-2024 موقع جل العلام وموقع بركة ريشا بقذائف المدفعية وصواريخ بركان وذلك في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا وإصابة مدنيين".
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