حزب الله اعلن عن تنفيذ هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإعتداء ‏والإغتيال ‏‏‏الذي نفّذه العدو الصهيوني في بلدة جويّا وإصابة مدنيين، شنّت المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا ‏بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة على ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810)، استهدفت أماكن ‏تموضع واستقرار ضبّاط الثكنة وجنودها وأصابت أهدافها بدقّة. ‏

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