الجيش: دهم منازل مطلوبين في بلدتَي جديتا وبريتال وتوقيف مواطن وسوريَّين

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 11/6/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين لإقدامهم على إطلاق النار في بلدة جديتا - البقاع، وأوقفت السوريَّين (ح.ر.) و(خ.ج.) وضَبطت أسلحة حربية وكمية من الذخائر وأعتدة عسكرية".
كذلك لأعلنت المديرية، أن "وحدة أخرى دهمت منازل مطلوبين لإقدامهم على سلب مواطنين بقوة السلاح في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (ح.ط.) وضبطت أسلحة حربية وكمية من المخدرات والذخائر وأعتدة عسكرية وعملات مزورة".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: دهم منازل مطلوبين في بلدتَي جديتا وبريتال وتوقيف مواطن وسوريَّين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.