الجيش الأميركي يحث على خفض التصعيد بين إسرائيل ولبنان: لا نريد أن نشهد صراعا إقليميا أوسع

حث الجيش الأميركي على خفض تصعيد التوتر بين إسرائيل ولبنان، ولفت الى ان إن وزير الدفاع الاميركي لويد أوستن أثار المسألة خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الثلاثاء.

واشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" سابرينا سينغ في إفادة صحفية، الى اننا "لا نريد أن نشهد صراعا إقليميا أوسع نطاقا، ونريد أن نشهد خفض تصعيد التوتر في المنطقة".