خطوات هانتر بايدن بعد إدانته بتهم الأسلحة الفيدرالية

لم تنته المشاكل القانونية التي يواجهها هانتر بايدن بعد إدانته بثلاث تهم جنائية تتعلق بالأسلحة النارية في محاكمة سلطت الضوء على ماضيه المليء بالمخدرات.

والآن، يواجه نجل الرئيس جو بايدن الحكم، ومحاكمة جنائية أخرى بتهم ضريبية في منتصف حملة إعادة انتخاب والده.

وأدان المحلفون هانتر بايدن بعد ثلاث ساعات فقط من المداولات على مدار يومين في المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير. وترجع القضية إلى مسدس اشتراه هانتر بايدن في عام 2018 بينما كان، كما يقول المدعون، في خضم إدمان الكوكايين.

فيما يلي نظرة على ما هو التالي بالنسبة لهانتر بايدن:

الحكم

أُدين بالكذب على نموذج شراء سلاح إلزامي بقوله إنه لم يكن يتعاطى المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني، وكان بحوزته السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا.

وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن 25 عامًا. ولكن مسألة ما إذا كان نجل الرئيس سيقضي أي وقت خلف القضبان أمر متروك لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ماريلين نوريكا.

ولم يحدد القاضي، الذي رشحه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب، موعدًا لإصدار الحكم على الفور.

ولكن في النظام الفيدرالي، لا يقترب الجناة لأول مرة من الحد الأقصى للعقوبة. ومن المتوقع أن توصي المبادئ التوجيهية الفيدرالية لإصدار الأحكام - والتي يستخدمها القضاة أثناء تقييمهم للعقوبات المفروضة على المتهمين - بعقوبة أخف بكثير. والقضاة ليسوا ملزمين بالمبادئ التوجيهية، لذلك يمكنها أن تقرر عدم إرساله إلى السجن على الإطلاق. وتشمل الخيارات الأخرى المراقبة أو الحبس المنزلي. الاستئناف

وقال محامي الدفاع آبي لويل في بيان مكتوب إنهم «سيواصلون متابعة جميع التحديات القانونية المتاحة بقوة». من غير الواضح على أي أساس سيستأنف هانتر بايدن الحكم، لكنه قدم عدة طعون غير ناجحة في القضية قبل المحاكمة.

من بين أمور أخرى، طعن محامو هانتر بايدن في دستورية قانون الأسلحة في قلب القضية في أعقاب قرار المحكمة العليا التاريخي الذي قلب قوانين الأسلحة النارية في جميع أنحاء البلاد.

كما جادل محامو هانتر بايدن بأن نجل الرئيس حوكم لأسباب سياسية. وزعم لويل أن المدعين العامين خضعوا للضغوط السياسية بعد أن تعثرت اتفاقية الإقرار بالذنب في المحكمة وتعرضت للسخرية العلنية من قبل الجمهوريين، بما في ذلك ترمب، ووصفوها بأنها «صفقة محبوكة».

مشاكل

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة هانتر بايدن بتهم ضريبية في كاليفورنيا في 5 سبتمبر. وكان من المقرر في البداية أن يمثل للمحاكمة في هذه القضية في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن القاضي وافق مؤخرًا على طلب الدفاع بالتأجيل.

لقد تم اتهامه في قضية كاليفورنيا بتسع جرائم جناية وجنحة ضريبية. تنبع التهم مما يقول المدعون الفيدراليون إنه مخطط مدته أربع سنوات للتهرب من دفع مبلغ 1.4 مليون دولار المستحق عليه لمصلحة الضرائب.

ويزعم ممثلو الادعاء أنه استخدم الأموال بدلًا من ذلك لتمويل أسلوب حياة باهظ، والذي، باعترافه الشخصي، يشمل المخدرات والكحول. وقد قام نجل الرئيس منذ ذلك الحين بسداد الضرائب المتأخرة.

وقال محامي هانتر بايدن في جلسة استماع عقدت مؤخرًا إنه كان يكافح من أجل جمع شهود خبراء على استعداد للإدلاء بشهادتهم في القضية البارزة في لوس أنجلوس. وقال ممثلو الادعاء إنهم يعتزمون استدعاء ما يقرب من 30 شاهدا.

وأشار الجمهوريون أيضًا إلى أنهم سيواصلون ملاحقة هانتر بايدن بعد توقف تحقيقهم في عزل الرئيس.

العفو

وقال الرئيس بايدن إنه سيقبل الحكم و«سيواصل احترام العملية القضائية بينما ينظر هانتر في الاستئناف». وقال الرئيس في مقابلات أجريت مؤخرًا إنه لن يعفو عن ابنه.

ويتناقض رد الرئيس على الحكم بشكل صارخ مع ترمب، الذي انتقد النظام القضائي ووصفه بأنه «مزور» بعد إدانته بـ 34 تهمة جناية في نيويورك.

وفي بيان، وصفت حملة ترمب الحكم الصادر ضد هانتر بايدن بأنه «ليس أكثر من مجرد إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن الإجرامية». ولطالما دفع ترمب وحلفاؤه بمزاعم غير مؤكدة أو مفككة بأن جو بايدن – أثناء عمله كنائب للرئيس – تصرف لتعزيز المصالح التجارية الخارجية لأفراد عائلته.

على ماذا أدين نجل بايدن:

أُدين بالكذب على نموذج شراء سلاح إلزامي بقوله إنه لم يكن يتعاطى المخدرات أو يدمنها بشكل غير قانوني.

كان بحوزته السلاح بشكل غير قانوني لمدة 11 يومًا.