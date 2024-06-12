أوكرانيا تنتظر نظام صواريخ باتريوت أمريكي

ذكر مسؤولان أمريكيان أن الولايات المتحدة سترسل إلى أوكرانيا نظام صواريخ باتريوت آخر، استجابة لدعوات كييف اليائسة لمزيد من الدفاعات الجوية.

وقال المسؤولون إن الرئيس جو بايدن وافق على هذه الخطوة. وسيكون هذا هو نظام باتريوت الثاني الذي تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا، على الرغم من أن البنتاغون يقدم بشكل روتيني عددًا غير معلوم من الصواريخ للنظام. كما قدم حلفاء آخرون، بما في ذلك ألمانيا، أنظمة دفاع جوي إضافة إلى ذخائر لهم.

مساعدة القوات

وطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أواخر الشهر الماضي بتوفير أنظمة باتريوت إضافية أمريكية الصنع، بحجة أنها ستساعد قواته على محاربة ما يقرب من 3000 قنبلة قال إن روسيا تطلقها على البلاد كل شهر.

وفي حديثه في مدريد، قال زيلينسكي إن أوكرانيا لا تزال بحاجة ماسة إلى سبعة أنظمة أخرى لصد الضربات الروسية ضد شبكة الكهرباء والمناطق المدنية، فضلًا عن الأهداف العسكرية، بالقنابل المنزلقة المدمرة التي تسبب دمارًا واسع النطاق.

وقال إن أوكرانيا تحتاج إلى اثنين من الأنظمة لحماية خاركيف.

الاحتياجات الأمنية

ويأتي القرار في الوقت الذي يستعد فيه قادة الدفاع من الولايات المتحدة وأوروبا ودول أخرى لاجتماعهم الشهري بشأن الاحتياجات الأمنية لأوكرانيا. وسيستضيف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاجتماع في بروكسل.

وقد ضغطت الولايات المتحدة بشكل روتيني على حلفائها من أجل توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، لكن العديد منهم يترددون في التخلي عن الأنظمة عالية التقنية - وخاصة دول أوروبا الشرقية التي تشعر أيضًا بالتهديد من قبل روسيا.