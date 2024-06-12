ولي العهد يستقبل الرئيس المنتخب وزير الدفاع في إندونيسيا

استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في جدة اليوم، الرئيس المنتخب وزير الدفاع في جمهورية إندونيسيا برابوو سوبيانتو. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة والجهود المبذولة تجاهها.



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