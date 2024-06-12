مالاوي تعلن الحداد.. وجنازة رسمية بعد وفاة نائب الرئيس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة في مالاوي، يوم الأربعاء، تكريم نائب الرئيس الراحل ساولوس كيليما بجنازة رسمية بعد مصرعه في حادث تحطم طائرة مع 8 أشخاص خرين.

كان الرئيس لازاروس تشاكويرا أعلن بالفعل الحداد لمدة 21 يوما الثلاثاء في أنحاء البلاد، بعد تحطم طائرة عسكرية صغيرة كانت تقل كيليما والسيدة الأولى السابقة والعثور على الحطام في منطقة جبلية في شمال البلاد. ومن المقرر تنكيس الأعلام في أنحاء الدولة الواقعة جنوبي إفريقيا خلال الحداد.

عين تشاكويرا لجنة وزارية تشرف على الاستعدادات لجنازة كيليما الرسمية، وفق ما قاله بيان من الحكومة. ولم يعلن موعد لها.

كان تشاكويرا قال إن الطائرة كانت تقل 10 أشخاص. لكن الحكومة تقول ال ن إنها كانت تحمل إجمالا 9 أشخاص.

قتل كل من كان على متن الطائرة عند اصطدامها بالأرض وسقوطها في منطقة جبلية كثيفة الأشجار خلال طقس سيء، وفقا للرئيس.

كان من بين الضحايا السيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري، الزوجة السابقة لرئيس مالاوي السابق باكيلي مولوزي.

ولقي أيضا 6 ركاب و3 من أفراد الطاقم العسكري مصرعهم في الحادث.

كانت الطائرة تحمل كيليما وأفراد من مكتبه في رحلة قصير من العاصمة ليلونغوي إلى مدينة مزوزو شمالي مالاوي لحضور جنازة وزير حكومة سابق عندما فقدت يوم الإثنين.

وقال الرئيس إن أفراد المراقبة الجوية كانوا طلبوا من الطائرة عدم الهبوط في مزوزو بسبب سوء الطقس وانعدام الرؤية، وطلبوا أيضا العودة إلى ليلونغوي.

وفقد مسؤولو المرور الجوي عندها الاتصال بالطائرة واختفت من على الرادار.